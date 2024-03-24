T1聯盟／台北戰神火力大爆發 30分差距擊退雲豹收三連勝

台北台新戰神今日對戰台啤永豐雲豹，本場創籃壇首例，舉辦「台北戰神敬軍之夜」特別邀請兩千名國軍官兵觀賽，以實際行動感謝國軍守護家園的辛勞，賽前更由陸軍特種作戰指揮部弟兄領唱國歌，並由台北市政府體育局局長王泓翔擔任開球嘉賓，為台北戰神加持戰力。開賽戰神展現火燙手感，上半場團隊傳出19次助攻，於三分球命中率更有61.5%的好表現，中場以68比52大幅領先，下半場維持穩定攻守發揮，終場以126比96，喜收三連勝。

首度收下三連勝，今日攻勢多點開花的台北戰神，共5人得分上雙，赫里斯-傑佛森拿下團隊最高22分、6籃板、3助攻、2抄截，黃聰翰與恩多皆貢獻20分，林秉聖繳出16分、4助攻，曹薰襄也有13分、13籃板好表現。代理總教練許皓程肯定球員們的努力，「這段過程中，球員們與教練團溝通磨合，持續調整找出最佳勝利方程式。」今日貢獻20分，三分球命中率62.5%的小台黃聰翰，談及場上表現，他說：「昨天手感不佳，自己也很失落，謝謝隊友持續信任我，而我也把握住空檔出手，很開心收下好的結果。」提到連勝的喜悅，除了欣喜外，他感性的說：「我們排名沒有很前面，就要比別人更努力。」戰神團隊於本場傳出33次助攻，其中曹薰襄貢獻13次，寫下個人於T1例行賽新高，他謙虛地說：「不是我多會傳，是大家手感很好投進，也才有今日的三連勝。」

台新育樂透過國防部與軍人之友社，舉辦「台北戰神敬軍之夜」邀請國軍官兵到場，感謝國軍日夜保家衛國，賽前也由陸軍特種作戰指揮部范君煜中尉、謝季芸上士、林聖傑中士、陳湘凌中士、簡弘益一兵領唱國歌，為比賽開場，台北戰神代理總教練許皓程賽後更呼應：「賽前唱國歌，讓我們有國際賽的感覺，小台就是中華隊射手，很習慣賽前聽國歌，所以今天手感特別好。」

結束本週末主場賽事的台北戰神，將進行客場征戰之旅，其中4月13日至14日將前進台北大巨蛋，舉行《攻戰大巨蛋-雙北反毒籃球賽》，也將是台灣職籃史上首次於大巨蛋舉行的籃球賽，門票將於明日(3/25)下午一點，於中信育樂售票網及全台7-ELEVEN ibon機台火熱開賣，雙北市民與台新卡卡友購票皆可享9折優惠，學生、年長者、教師、軍警醫護可享8折現場購票優惠，戰神號召戰友們進場力挺，與啦啦隊Taishin Wonders一起見證台灣職籃歷史新猷，集中火力於一壘側戰神區，一同為台北戰神加油！