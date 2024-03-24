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UBA／過年沒放假 世新寫5連霸淚崩紓壓

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
世新完成5連霸，球員將唯一參與5冠的楊淑琄拋起慶祝。記者曾原信／攝影
世新完成5連霸，球員將唯一參與5冠的楊淑琄拋起慶祝。記者曾原信／攝影

UBA公開女一級衛冕軍世新大學今天112學年最終戰以83：71擊敗台灣師大，完成台北小巨蛋跨5季10連勝，完成5連霸後球員開心將楊淑琄拋在空中慶祝，大五隊長林妘樺更流下感動淚水。

賽後記者會頻頻因哽咽中斷發言，林妘樺又笑又哭喊自己「好失禮」，她坦言給自己許多壓力，今年過程表現有時也不如意，還有很多要學習的部分，「很對不起球隊，但也謝謝學妹扛起來。」

世新教頭何正峰坦言，「連霸次數愈多愈辛苦」，但球員們將士用命，整個團隊也團結一心，連霸是努力最好的回饋。

世新助教王宣雲補充說，團隊為準備小巨蛋最後2戰，農曆年假期都沒放假，連自己是台北人都和球員一起吃年夜飯，「很高興今天用這樣的結果來回饋整年的辛苦和努力。」

確定一手帶滿冠軍戒畢業的楊淑琄分享說，預賽遭遇林妘樺扭傷意外，教練團和自己對學妹球場上都十分嚴厲，和外籍生吉芙也有磨合和溝通的問題，很慶幸全隊都能互相鼓勵，才能完成連霸目標。

大二的吉芙今天攻下32分、27籃板，成為台師大「無解」課題，台師大教頭梁嘉音苦笑說，因為籃板鞏固不好時輸掉比賽「不服氣」，但也肯定自家子弟兵奮戰全場的拚勁，且肯定「一姐」陳昱潔的成長。

沒能帶著冠軍從UBA賽場畢業，杭州亞運3對3國手陳昱潔坦言遺憾，但也欣慰學妹們已經成長到可以獨當一面，「我也可以放心畢業，希望明年能在場邊，幫她們拋彩帶。」

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