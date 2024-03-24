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UBA／虎科奪季軍創隊史最佳 教頭喊2天都是100分

中央社／ 台北24日電
UBA季軍戰下午於小巨蛋展開，男籃賽事上，虎尾科大以81:72擊敗世新，賽後球員們與獎盃合影。記者曾原信／攝影
UBA季軍戰下午於小巨蛋展開，男籃賽事上，虎尾科大以81:72擊敗世新，賽後球員們與獎盃合影。記者曾原信／攝影

雖與UBA大專籃球聯賽男子組決賽門票擦身而過，虎尾科大今天靠著喬納森發威，攻下26分、30籃板，以81比72擊敗世新大學，拿下季軍，創隊史新猷，教頭盧譽誠大讚球員這2天表現都是100分。

擁有5名外籍生的虎科本季重返一級賽場，就直闖4強、首度踏上台北小巨蛋舞台，昨天雖敗給衛冕軍政治大學，但也讓政大贏得不輕鬆，今天季軍戰碰上曾在109、110學年度兩度拿下亞軍的世新。

虎科今天雖少了扭傷腳踝的外籍生馬克斯，但上半場憑藉禁區優勢，取得40比34領先，第3節靠著外籍生喬納森獨攬11分，將領先優勢擴大至15分。

陳將双與張俊生決勝節率領世新追分，但外籍生沙巴斯丁關鍵時刻5犯畢業，只能看著喬納森繼續在禁區逞威，虎科最終以9分差迎接勝利，首度「攻蛋」以季軍作收，寫下隊史新猷。

虎科外籍生喬納森繳出26分、30籃板成績，掌握團隊過半籃板，而本土球員以王鈞聖13分、6助攻最佳。

虎科總教練盧譽誠受訪時表示，儘管賽前遭遇傷兵問題，但全隊團結一致，拿下在小巨蛋第1勝，他讚賞球員2天在小巨蛋的表現都是100分。

王鈞聖表示，賽前教練有提醒要減少陳將双與張俊生持球，「但今天也讓他們得滿多分」，他自評表現還有進步空間。

UBA自113學年度將試行境外生新規定，每節外籍生將只能上場1人次，虎科將面臨衝擊，盧譽誠表示，希望能透過招生因應，但他坦言，這也是中南部球隊較辛苦的地方，若能有更多好的球員來中南部，有助台灣整體大學階段球員培養。

不過，盧譽誠並不擔心新賽季狀況，他強調，虎科本土後衛戰力都不錯，若接下來能再補齊4號位（大前鋒），虎科還是非常有競爭力。

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