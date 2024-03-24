UBA／富邦人壽推動運動平權 輪椅籃球連2年壓軸日開場

112學年富邦人壽大專籃球聯賽（UBA）公開女一級季軍戰開打前，台北小巨蛋化身輪椅籃球賽場，大專體育總會和富邦人壽攜手讓輪椅籃球連兩年「攻蛋」，除透過表演賽推廣運動平權，也讓身障選手也有感受小巨蛋魅力的機會，為未來征戰國際賽累積更多經驗。

10分鐘的輪椅籃球表演賽，從選手出場的輪椅高度差別、賽制規定都有現場DJ播報解釋，每次進球都能讓場邊觀眾響起一陣掌聲。富邦人壽經理翁士峻提到，輪椅籃球平時訓練鮮少有機會體驗大場館，去年首度在小巨蛋舉行表演賽，得到教練回饋，在小巨蛋的經歷有助同年征戰杭州帕運，加上推廣運動平權，希望將如此議題持續受重視。

「去年表演賽，觀眾只看到一次，如果每年做，甚至變傳統，可以更讓運動平權被看見。」翁士峻也提到，運動平權範圍不僅是球場，像高雄富邦馬拉松納入輪椅組和視障組，視障組更採男女分組，除讓視障者擁有跟ㄧ般組同樣的參賽機會，視障男女也有分開的獎金，女性視障參賽者人數就有明顯增加。

富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛補充說，透過大專體總牽線，富邦人壽去年開始贊助台灣聽障跨欄國手許樂，同樣是對運動平權的重視，也希望有更多企業能共襄盛舉，讓這群在運動場的「台灣之光」得到更多實際支持。