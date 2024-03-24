UBA／男、女衛冕軍 4強賽險勝

UBA公開一級4強賽昨天在台北小巨蛋登場，男、女子組兩支衛冕軍雖然都一度遭遇苦戰，但最終都順利晉級，其中將挑戰男子組4連霸的政治大學在與虎尾科大一戰，靠著替補上陣的莊朝勝投進4顆三分球拿下23分，以83：79險勝虎科，距離4連霸僅差最後一步。

過去3年在小巨蛋拉出一波6連勝的政大男籃，今年4強賽就遭遇新面孔虎科的強力挑戰，擁有5名外籍生的虎科昨天在四節賽事中一路追擊政大，甚至在第三節一度取得領先，不過政大莊朝勝昨天打出代表作，他單場投進4顆三分球，且每一球都是在虎科展開攻勢時投進，適時澆熄對手氣焰，最終政大也以4分差距收下冠軍賽門票。

莊朝勝透露，在本學年開打前教練陳子威就希望他能扛起更多進攻責任，不過在預賽和複賽表現都不算特別突出的情況下，昨天卻在小巨蛋打出個人代表作，完成隊教練的承諾，「平常我算是比較內斂的球員，在高張力的比賽下投進澆熄對手的球，真的還蠻開心的。」

健行昨天在4強賽面對世新，儘管上半場還被對手一路糾纏，但下半場靠著劉丞勳、潘偉傑、蔡宸綱輪番開砲，最終以85：77擊敗世新，將連兩年與政大爭冠。

而將挑戰女子組5連霸的世新，昨天碰上文化同樣打得相當辛苦，不過上學年新人后游沁樺化身「微笑射手」，單場投進5顆三分球拿下19分，搭配上楊淑琄的14分、宋瑞蓁21分，以81：70擊敗文化，連續6年登上決賽舞台，並將與台師大爭奪后冠。

游沁樺透露，這次4強賽前也與學姊楊淑琄約定要帶著笑容出賽並互相鼓勵，「所以今天算是兌現承諾。」