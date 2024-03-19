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PLG／林書豪確定禁賽！誤用靜脈雷射懲處出爐 無緣年度MVP

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PLG／林書豪靜脈雷射確定挨罰 禁賽5場罰款15萬無緣年度MVP

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林書豪。報系資料照
林書豪。報系資料照

新北國王華裔球星林書豪在今天爆發疑似使用運動禁藥的靜脈雷射後，新北國王球團先是在下午發出聲明承認違反相關規定，也將尊重聯盟的決定，而晚間PLG也發出懲處說明，對林書豪處以5場禁賽與15萬元罰款，由於林書豪至今僅出賽14場，儘管在禁賽令解除後全勤出賽，也僅能出賽25場，這也代表他將無緣爭奪包括年度MVP在內的個人獎項。

PLG聲明如下：

P. LEAGUE+ 今日（03/19）針對新北國王球員林書豪，誤用違反WADA（世界運動禁藥管制機構）規定之「靜脈雷射」（ILIB）療法一事，主動調查並在國王球隊及球員皆積極主動配合之情況下，經調查後確認相關治療皆由球隊安排，該治療內容並無使用禁藥，惟其療法未符合WADA規定，在掌握具體狀況後，依照WADA政策與規定，以及聯盟賽事章程第四章聯盟球員行為準則第24.3條「如球員抽驗結果違反聯盟與WADA 禁藥政策規定標準，導致不公平競賽結果時，則聯盟將取消該球團使用禁藥所影響之相關成績紀錄。違反上述規定者，得處禁賽最高一年、永不錄用、或併科罰款最高新臺幣伍拾萬元整。」處以林書豪禁賽5場、罰款新臺幣15萬元整。

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