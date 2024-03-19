PLG／國王承認了 林書豪靜脈雷射誤觸禁藥

「哈佛小子」林書豪本季加入PLG新北國王隊，和弟弟林書緯實踐兄弟同隊的心願，但季中受足底筋膜炎傷勢所苦，上周國王在社群上傳「林書豪的一天」影片中，出現林書豪赴診所治療時疑似使用運動禁藥的靜脈雷射，引發爭議，國王球團下午發出聲明，承認誤用運動禁藥，同時也下架該影片。

球隊為協助林書豪修復足底筋膜傷勢，覓尋各種醫療資源，卻誤用違反 WADA（世界運動禁藥管制機構）規定之「靜脈雷射」（ILIB）療法。靜脈雷射療法為中華民國衛福部合法療程，但在 WADA 規範未取得「治療用途豁免權（TUE）」情況下存有疑慮。

球隊安排之醫療行為絕無增強運動表現意圖，用意在協助傷勢恢復，不過球隊確實在不知道其醫療行為可能違反 WADA 規範之下，安排林書豪接受診所與球隊醫療團隊建議，進行治療。新北國王籃球隊與林書豪願全力配合 P. LEAGUE+聯盟後續任何藥檢和調查，並尊重與接受聯盟決定。

新北國王籃球隊醫療團隊對此次事件，醫療行為並無準確判斷，使得旗下球員誤用療法，損害其名聲與權益，後續將加強團隊教育，也先將球隊官方影片爭議內容下架避免誤導群眾，引此為戒，慎重反省並道歉。