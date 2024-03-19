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國小籃賽／創新高！317隊拚鬥

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
剛拿下HBL冠軍的南山高中MVP黃瀚陞（後排右一）、曹祐寧（後排右二）與政大雄鷹游艾喆（後排左一）、宋昕澔（後排左二）及全國小學籃球大使戴維斯，一同給小選手鼓勵。圖／國小體總提供
剛拿下HBL冠軍的南山高中MVP黃瀚陞（後排右一）、曹祐寧（後排右二）與政大雄鷹游艾喆（後排左一）、宋昕澔（後排左二）及全國小學籃球大使戴維斯，一同給小選手鼓勵。圖／國小體總提供

延續HBL甲級決賽熱度，基層籃球盛會「2024全國國民小學籃球錦標賽」本周末將在雙北點然戰火，今年吸引破賽會紀錄的317支隊伍與會，剛助南山高中奪下HBL金盃的MVP兼新人王黃瀚陞、曹祐寧，以及政大「雄鷹」男籃隊後場大將游艾喆和宋昕澔，昨天也現身開賽記者會，勉勵籃球小幼苗。

剛成為HBL男甲級史上第3位高一包辦新人王和MVP的黃瀚陞，和曹祐寧成昨天人氣王，被小球員包圍索取簽名。黃瀚陞提到，自己國小其實是打棒球，國中才接受正規籃球訓練；上高中曾因壓力大到睡覺說夢話的他以自身經驗勉勵小球員們，籃球路難免遇到挫折，可以回想最初喜歡籃球的初心，正向面對所有挑戰。

2024年全國國民小學籃球錦標賽將於23日點燃戰火，今年參賽數突破過往，達到317支球隊，來自全國的小球員本周將在雙北12個球場以球會友，感受籃球比賽魅力。

HBL 南山高中 宋昕澔 籃球

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