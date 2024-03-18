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UBA／8強傷腳踝韌帶 宋昕澔決賽出戰打問號

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
宋昕澔（左）和游艾喆出席2024全國國民小學籃球錦標賽記者會。記者曾思儒／攝影
宋昕澔（左）和游艾喆出席2024全國國民小學籃球錦標賽記者會。記者曾思儒／攝影

UBA總決賽本周末台北小巨蛋登場，尋求公開男一級4連霸的政治大學「雄鷹」男籃成員游艾喆和宋昕澔，今天先出席2024全國國民小學籃球錦標賽記者會，與到場小學弟、學妹分享籃球路的體悟，不過月初8強賽扭傷腳踝的宋昕澔坦言，未必趕得上大二賽季的最後2場球。

宋昕澔8強賽時左腳踝扭傷，造成韌帶撕裂，今天記者會前還先去診所檢查。他表示韌帶已有生長，目前已經可以跑步，但還沒做對抗訓練，希望後天能加入對抗訓練，「一定會想打（決賽），看恢復狀況如何，如果真的不能打也沒辦法。」

政大雄鷹離4連霸只差最後2場，今年入選亞洲盃資格賽國手的游艾喆透露，球隊最近氛圍不錯，備戰專注在隊內的對抗強度上，期待周六、周日的決賽能順利完成衛冕。

中華籃球協會日前才舉行亞洲盃資格賽檢討會議，會中和職籃聯盟達成籌組「最強中華隊」共識，游艾喆提到，身為球迷也希望中華隊每年都派出最佳陣容，他也會自我激勵，「要先準備好自己，還有很多要進步。」

從小跟個哥哥打籃球的游艾喆，今天記者會也向小球員們勉勵，「球場上只要站上場，你就要有自信去展現訓練的動作，就是最好的五個人。課業上也要努力，我們是學生運動員，現在外籍生多，語言學好，之後遇到一些情況可以很有自信去溝通。」

籃球

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