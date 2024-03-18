快訊

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區 與南科、竹科鏈成半導體重要基地

全民為何瘋ETF？00939、00940掀ETF之亂 金管會黃天牧QA一次釋疑

大谷翔平婚事保密超嚴！橄欖球選手大舅子都不知妹妹嫁給他

T1聯盟／雲豹未註銷資格保留位置 卡森斯難忘台灣球迷熱情

中央社／ 台北18日電
卡森斯與球迷相見歡。圖／雲豹提供
卡森斯與球迷相見歡。圖／雲豹提供

台灣職籃T1聯盟桃園台啤永豐雲豹今天正式宣布，與前NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）完成續約，預計在4月中抵台，他也誓言要幫助球隊拿下總冠軍。

曾4度入選NBA明星賽的33歲中鋒卡森斯，於今年1月來台，4場比賽場均繳出22分、11.8籃板、5.5助攻、2抄截的全方位成績單，幫助雲豹拿下3勝1敗成績，而卡森斯也不負眾望，獲選為T1聯盟1月最佳外援。

不過，隨著卡森斯在1月31日離台後，雲豹始終未向聯盟註銷資格，似乎有意為卡森斯保留位置，日前雲豹執行長張建偉接受中央社記者採訪時也證實，與卡森斯的談約狀況蠻樂觀的。

卡森斯出席球迷見面餐會。圖／雲豹提供 曾思儒
卡森斯出席球迷見面餐會。圖／雲豹提供 曾思儒

如今，好消息確定，卡森斯預計在4月中抵台，他透過新聞稿表示，很興奮重返台灣賽場，並與雲豹隊友繼續一起在球場上奮鬥，「球迷們的熱情支持對我而言，具有難以言喻的價值，我將會全力備戰，不但要幫球隊打入季後賽，更要盡全力為球隊奪下總冠軍。」

先前卡森斯在台灣展現親民風格，受到廣大球迷喜愛，他也提到迫不及待想在大家面前展現最佳狀態，讓每場比賽都洋溢著能量、愛與支持，共同創造一段難忘的在台時光。

籃球

延伸閱讀

T1聯盟／表弟回來了！卡森斯返雲豹待完整季拚冠

T1聯盟／卡森斯有望重回雲豹 若回鍋將打完整個賽季

NBA／宣告NBA生涯已結束 卡森斯：邁向人生下一階段

籃球／卡森斯享受離台前最終戰 鄭瑋期待能再當隊友

相關新聞

T1聯盟／表弟回來了！卡森斯返雲豹待完整季拚冠

前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）確定回歸T1聯盟，桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊今天正式宣佈與...

T1聯盟／雲豹未註銷資格保留位置 卡森斯難忘台灣球迷熱情

台灣職籃T1聯盟桃園台啤永豐雲豹今天正式宣布，與前NBA球星卡森斯完成續約，預計在4月中抵台，他也誓言要幫助球隊拿下總冠...

PLG／林書緯19助攻破紀錄 國王25分大勝勇士

PLG新北國王今天踢館勇士主場，靠著後衛林書緯傳出破聯盟紀錄的19次助攻串聯全隊，洋將牧倫斯（Byron Mullens...

HBL／決賽前韌帶撕裂 小綠綠「新人后」奪冠淚崩

兩年前新人后的北一女中禁區大將黃子芸，迎接生涯最後一次HBL女甲決賽前卻傷到左膝，韌帶2.5級的撕裂傷讓她擔心無法回到球...

T1聯盟／武科維奇、鷹吉聯手 獵鷹勝雲豹中止3連敗

T1職業籃球聯盟台南台鋼獵鷹今天迎戰來訪的台啤永豐雲豹，靠著雙洋將武科維奇、鷹吉聯手轟下38分帶動下，獵鷹以108比93...

PLG／周儀翔19分領軍 領航猿賞勇士3連敗

台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿今天靠著周儀翔攻下加盟以來新高的19分，加上洋將沃許本、密克斯聯手發揮，最終以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。