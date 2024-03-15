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T1聯盟／獵鷹敲定陣容名單 柯納喊話每天都更進步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
獵鷹隊確定本賽季最終本土與洋將陣容。圖／台南台鋼獵鷹隊提供
獵鷹隊確定本賽季最終本土與洋將陣容。圖／台南台鋼獵鷹隊提供

T1聯盟本賽季球員註冊和交易大限將在17日到期，而今天台南台鋼獵鷹隊也宣布本賽季最終陣容與洋將配置，4名洋將分別為金恩、米可、鷹吉與武科維奇，總教練柯納也期待在剩餘賽季不斷求進步。

獵鷹上賽季靠著阿修羅、布拉與德古拉的「拉拉山連線」闖進總冠軍賽，儘管本賽季初三位洋將都被球團找回，但阿修羅、德古拉先後遭到釋出，布拉則是因傷持續未出賽，並在日前遭到球團註銷，正式結束巨塔時代。

此外，獵鷹本土陣容則由隊長呂濟而領軍簡偉儒、谷毛唯嘉、李漢昇、胡凱翔、吳宏興、呂冠霆、郭少傑、韓杰諭、蘇奕晉、張博勝，以及特案外籍生白薩。

談到本季最終陣容敲定，獵鷹新任總教練柯納說：「前陣子球隊因人員調動，所以處於較為不穩定的狀態，而現在一切都已確定，我們也正在發展專屬於獵鷹更快、更具侵略性的球風。現在我們只須做好迎戰每一場比賽的準備，除了保持穩定性外，更要維持健康，期望每一天都能比過去更進步。」

對於上周獵鷹與龍頭特攻交手一度在上半場拉鋸，直到下半場遭遇亂流才吞敗，柯納也說：「自己一月才接手球隊，所以對於他來說目前獵鷹只輸特攻一場而已，且上周比賽獵鷹上半場展現實力與之抗衡，雖然最後輸了，但也讓我們發現自身問題所在，球隊需針對問題，更加努力的修正，朝著對的方向前進。」

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