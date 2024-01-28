HBL／金甌女戰神撞傷休兵 北一女輕鬆奪4連勝

女甲8強首戰就打下衛冕軍淡水商工，金甌女中112學年展現挑戰4強企圖，陣中U16亞青女籃中華隊隊長林宇涵昨天碰普門中學更狂轟女甲史上次高的52分，但比賽末端撞傷，今天和另外4位先發面對北一女中全部休兵，讓「小綠綠」輕鬆以75：52奪下4連勝。

林宇涵、王芷晴、劉亭瑜、張芯葸和陳宇婕今天全場都坐在板凳區，金甌教頭楊政盛解釋，除了陳宇婕，另外4名女將都有傷在身，今天對北一評估勝算不大，決定讓女將們養傷，今天休息、明天休兵日再調整，為後3場出戰永平高中、永仁高中和陽明高中準備。

劉亭瑜第一戰碰淡商就撞到尾椎，王芷晴同場膝蓋撞傷，張芯葸則是連3天被推擠造成膝蓋不適，林宇涵則是昨天比賽尾聲撞到肋骨，就楊政盛說法是「連呼吸都痛」，不過金甌迎接8強前有腦震盪症狀的潘宥靜回歸，成迎接後3戰好消息。

林宇涵強調，撞傷不算嚴重，但後3戰至關重要，適時讓身體調整也是必須。

金甌改變陣容，北一調度也變化，兩大指標黃子芸、米靖恩都上場不到5分鐘，最終在12人上陣都有得分下以75：52奪下4連勝，4強門票幾乎到手。