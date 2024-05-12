NBA／面對雷霆「駭客」不逃避 獨行俠新秀想起母親也感謝厄文鼓勵

在獨行俠與雷霆的系列賽G3中發生有趣插曲，此戰雷霆似乎無法限制唐西奇（Luka Doncic）與隊友的串聯，為了試圖改變節奏讓球隊能在客場搶走一場勝利，年度最佳教練戴格諾（Mark Daigneault）決定在比賽後段對新秀萊夫利（Dereck Lively II）採取「駭客戰術」。

剛開始，本季罰球命中率僅5成出頭的萊夫利顯得不敢面對，甚至是繞場奔跑以避免被犯規，但到了關鍵時刻，他挺身而出接受這項挑戰；在雷霆對他故意犯規的5次罰球中罰進4球，迫使對手計劃失敗。賽後，萊夫利透露了他勇於面對挑戰的兩個原因。

在取得拿下關鍵G3的主場勝利後，萊夫利透露了在比賽中厄文（Kyrie Irving）的話讓他勇於接受挑戰，「你到底在跑什麼？你就在那裡待著，被犯規後將球投進。」厄文也在賽後補充說道：「我們回到板凳席上，我就對他說，兄弟，你不必這麼做，只要讓他們對你犯規，接受它，把它當作一種讚美，然後去罰球線把球投進，我們相信你。」在得到隊友的認可後，萊夫利5罰4中，幫助球隊穩住領先優勢。

萊夫利也分享道另一個讓他相信自己接受挑戰的原因，他說：「我知道我的媽媽在看著我，我知道她在告訴我要投進那些罰球，所以我得挺身而出，把它們投進去。」

Dereck Lively II says he leaned on the voice of his mom, Kathy, as he made those clutch free-throws. Read more about how Lively foiled OKC’s strategy:https://t.co/Kts6pznrhL pic.twitter.com/Xsy1t2Z2sk — Brad Townsend (@townbrad) 2024年5月12日

萊夫利的母親凱西（Kathy Drysdale）在與霍奇金淋巴瘤長達十年的鬥爭後上個月去世了。凱西是一位傳奇的大學籃球員，擁有與NBA中的其他運動員相同的競爭心態，同時也是啟蒙萊夫利的第一位教練。因此，萊夫利明白，他的母親希望他接受挑戰，而不是逃避。

母親是讓萊夫利開始認識籃球的人，甚至曾經在一次投籃訓練中，由於他反覆投丟罰球，還曾經將他趕出了體育館。在去年的訪談中，萊夫利回憶起這件事：「她曾經把我趕出了體育館，她是唯一一位把我趕出體育館的教練。」這些原因讓萊夫利最後勇於面對挑戰，幫助球隊拿下關鍵勝利。