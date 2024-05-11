NBA／綠衫軍首席助教接掌黃蜂 傳湖人前教頭可能加入教練團

就在克里佛（Steve Clifford）卸任之後，夏洛特黃蜂很快就敲定了新任主帥的人選，正式與塞爾蒂克首席助理教練李（Charles Lee）達成合作協議，雙方將簽下4年合約。

現年39歲的李最近10年分別在老鷹、公鹿和塞爾蒂克擔任助理教練，期間曾隨布丹霍澤（Mike Budenholzer）奪下公鹿隊史首座總冠軍；2023年被延攬到波士頓，協助綠衫軍取得隊史第4佳的64勝。

得知李終於一圓總教練的夢想，塞爾蒂克教頭馬祖拉（Joe Mazzulla）也給予他滿滿祝福。「我為他感到開心！他是很棒的教練，早就該去擔任主帥了。他會做得很出色的。」

在李10年助理教練生涯中，所屬球隊取得508勝289敗的成績，勝率高達64%；同時有5個賽季該隊的進攻和防守效率都在聯盟前10水準，3次在淨效率值名列各隊之冠。

李也坦言，黃蜂陣中滿滿的年輕潛力天賦是他願意接受挑戰的關鍵。

新秀米勒(左)和小鮑爾(右)將是黃蜂倚重的年輕雙核心。 路透社

「這是一支人才濟濟的球隊，看看這些年輕核心陣容，這確實讓我感到興奮。他們仍在努力摸索未來的路，思考要成為什麼樣的球員。我認為最重要的一點是，我們必須找出正確的方法，讓自己每一天都變得更好。」

李表示，「黃蜂是一支充滿活力和熱情的球隊，防守端我們要制定出一個想達成的目標，進攻方面則是要打出我們的特點，並且在精神層面打出競爭意識。」

目前李正隨著塞爾蒂克征戰季後賽，他將會在賽季完全結束後，才會正式上任。

除了確定新主帥人選外，根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）透露，黃蜂將聘請爵士助教史基特（Lamar Skeeter）擔任首席助理教練，此外李昔日同事、才剛被湖人炒掉的漢姆（Darvin Ham），傳出也有可能會加入黃蜂團隊。