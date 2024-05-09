NBA／布朗森倒下還有其他人 哈特又打滿全場談尼克2連勝主因

尼克隊今天在東區季後賽第2輪第2戰上半場發生布朗森（Jalen Brunson）受傷僅打8分鐘的情況，第3節結束前又發生阿努諾比（OG Anunoby）傷退，不過靠著布朗森帶傷回歸以及團隊戰力彌補缺口，最終以9分差距再度險勝溜馬隊，系列賽取得2：0領先。

尼克今年季後賽面臨球隊禁區大將藍道（Julius Randle）缺陣，不過以布朗森為首的「維拉諾瓦三劍客」展現驚人火力，季中加入的阿努諾比和哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）、羅賓森（Mitchell Robinson）也在攻守兩端做出貢獻，成為尼克晉級第2輪的關鍵。

今天與溜馬系列賽第2場比賽，尼克更是展現驚人團隊戰力，上半場布朗森因傷僅打8分鐘拿下5分，但阿努諾比扛起進攻缺口，第3節阿努諾比傷退，但布朗森即時找回狀態，與迪文森佐（Donte DiVincenzo）、哈特（Josh Hart）聯手鎖定勝利，幫助尼克在主場收下2連勝。

Jalen Brunson dropped 24 of his 29 PTS in the 2nd half to lead the @nyknicks the huge Game 2 victory!



29 PTS | 5 AST | 3 STL | 3 3PM | 61.1 FG%



Knicks take a 2-0 series lead 🗽 pic.twitter.com/BLR3PkFXbX — NBA (@NBA) 2024年5月9日

尼克今天僅有8人出賽，先發五虎得分都達雙位數，布朗森、迪文森佐和阿努諾比都在28分以上，儘管布朗森中斷連續4場得分40分以上紀錄，仍靠團隊收下關鍵一勝。

談到球隊接連的傷病狀況，哈特說：「我們是很有韌性的球隊，布朗森身先士卒，其他人也在需要的時候挺身而出，我們當然希望團隊健康出賽，但當有人倒下時，其他人都做好站出來的準備。」

尼克主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）談到布朗森上半場受傷，下半場卻豪取24分時說：「他實在太堅韌了，這就是他的個性，也完全展現我們團隊的個性，今天開局我們打得非常好，儘管第2節出了一些狀況，但第3節馬上做出回應，最終拿下比賽。」