NBA／4年3奪MVP晉身偉大 約柯奇：更喜歡沒得獎但奪冠的那年

NBA今天公布年度最有價值球員獎得主，金塊隊「小丑」約柯奇（Nikola Jokic）以輾壓票數之姿擊敗雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），摘下生涯第3座MVP，也是近4年第3座，當代第一人地位無可撼動，而他在受訪中打趣表示，自己其實比較喜歡唯一沒拿MVP的那年。

約柯奇本季場均繳出26.4分，12.4籃板，9助攻，囊括79張第一名選票，毫無懸念獲得mvp，歷史上包括約柯奇僅有9名球員曾3度獲得MVP，攤開球員名單，除了詹姆斯（LeBron James）外皆已進入名人堂，且都是歷史前20等級的偉大球員。

Nikola Jokic joins an elite group of NBA legends as the 9th player to win #KiaMVP 3 or more times! #NBAAwards



Kareem Abdul-Jabbar (6)

Michael Jordan (5)

Bill Russell (5)

Wilt Chamberlain (4)

LeBron James (4)

Larry Bird (3)

Magic Johnson (3)

Moses Malone (3) https://t.co/O1fFhtZkAK pic.twitter.com/nrOVIqMtPO — NBA (@NBA) 2024年5月8日

約柯奇在受訪時向隊友表示謝意，認為這座MVP是許多人努力的結果，「我必須從隊友開始感謝，沒有他們我什麼也做不了......我想，有很多球員拿到這座MVP都能被稱作是當之無愧，因此投票結果可能取決於微小的落差。」

約柯奇也不改幽默本色，坦言道自己比較喜歡沒拿MVP的2023年：「老實說，去年我沒拿MVP，但最終得到總冠軍，老實說奪冠的感覺比這好很多。」去年約柯奇在MVP票選中屈居第2，敗給了76人隊明星中鋒安比德（Joel Embiid）。

過去約柯奇曾被球迷笑稱愛賽馬更愛打球，當被問及生涯預計要打到幾歲，他則沒給出明確答覆，「我不會占住年輕球員的發揮空間，只要我能用最高水準繼續打球，並幫球隊贏球，我就會繼續打下去。」

金塊主帥馬龍（Michael Malone）則盛讚約柯奇是名成熟且偉大的球員，有能力讓周遭的球員都變得更好，「穆雷（Jamal Murray）缺席了23場比賽，這讓約柯奇明白，作為一名偉大的球員，依舊有責任幫年輕的角色球員了解自身定位、如何在場上打球。」