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NBA／紐約救世主！布朗森連4戰破40分 93年喬丹後第一人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗森火力四射，屢創飆分新紀錄。 法新社
布朗森火力四射，屢創飆分新紀錄。 法新社

首輪系列賽繳出場均35.5分的紐約新救世主布朗森（Jalen Brunson），進入第二輪比賽火力依舊猛烈。

面對溜馬的第一戰，布朗森上場44分鐘，26投14中外加14罰全中，又狂轟43分6籃板6助攻，其中21分出現在第四節，是尼克能夠扭轉劣勢後來居上的關鍵之一。

加上先前對76人的第4戰、第5戰和第6戰各拿下47分、40分、41分在內，布朗森已經連續4場比賽破40分，成為1993年的喬丹（Michael Jordan）之後，首位有如此表現的球員，也是史上第4位，前面還有連6場的衛斯特（Jerry West）和連4場的尼克前輩金恩（Bernard King）。

此外，若算上助攻次數，布朗森更是史上第一位連4場拿下至少40分5助攻的球員。且布朗森近5場比賽累積210分，也是1993年喬丹之後首見。

布朗森加入尼克不過兩季，已經在季後賽累積5場破40分，距離金恩保持的隊史紀錄只差2場，以他目前手燙的狀態，破紀錄只是時間的問題。

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