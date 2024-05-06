NBA／戰神艾佛森後第一人！米契爾兩戰豪取89分 率騎士晉級

騎士在搶7大戰遭遇魔術強力挑戰，落後18分的情況下硬是扭轉戰局，寫下聯盟自1997-98球季開始有統計以來，系列賽第7戰最大的逆轉勝。

能夠順著主場必勝模式挺進後詹姆斯（LeBron James）時代的季後賽第二輪，米契爾（Donovan Mitchell）的進攻破壞力無疑是最大關鍵。

加上第6戰狂轟50分，米契爾兩戰豪取89分，根據統計，這是史上在7戰4勝制系列賽最後兩戰的第2高得分紀錄，僅次「戰神」艾佛森（Allen Iverson）。艾佛森曾在2001年東區冠軍賽對公鹿的第6和第7戰攻下90分，帶領76人闖進總冠軍賽。

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Donovan Mitchell totaled 89 points in Games 6 & 7 of Round 1, giving him the second-most total points in a Game 6 and 7 stretch in playoff history!



Game 6: 50 PTS

Game 7: 39 PTS#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/QX51PAHj87 — NBA (@NBA) 2024年5月5日

此外，米契爾7場比賽一共拿下201分，也是騎士隊史自詹姆斯之後首位能在系列賽得分破200分的球員。詹姆斯曾有8個系列賽得分超過200分，最多是出現在2018年首輪對溜馬7場攻下241分。

對米契爾來說，最艱難的情況是，他在首輪系列賽是帶著膝傷陰影全力拚戰。「我一直讓自己保持著強大的精神力。我可以選擇退縮，讓自己的身體有幾個月的恢復時間，但我也可以選擇繼續戰鬥。我厭倦了在季後賽首輪就被淘汰的結局，我希望這個賽季能有所突破。」米契爾說。

從爵士時代到轉戰騎士，米契爾先前6次打進季後賽，只有2季可以挺進到第二輪，加上今年則是第3次。

值得一提的是，騎士上一次在沒有詹姆斯的情況下贏得系列賽，已經要追溯到1993年。當時他們首輪5戰淘汰籃網，但面對如日中天的喬丹（Michael Jordan），4場比賽慘遭公牛橫掃。