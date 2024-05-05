NBA／傳快艇曾盼喬治接受低於頂薪合約 談到破裂後續動向難測

籌組四星陣容依然首輪遊的快艇，接下來要面臨球星可能出走的問題，儘管球團已經透露要留下喬治（Paul George）和哈登（James Harden）的想法，但根據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）的報導，快艇原本希望喬治接受一份低於頂薪的續約合約，結果卻是失敗收場

喬治今年夏天握有球員選項，下季年薪為4878萬美元；根據勞資協議，喬治有權利可以在休賽季和快艇達成4年2.21億美元的續約協議，比其他球隊所能提供的價碼多出近千萬美元。

今年1月，快艇已經和雷納德（Kawhi Leonard）完成3年1.53億美元的續約，他們希望能用不高於這份薪資的條件續留喬治，但顯然談判並未如願。

考量到快艇多年虎頭蛇尾的季後賽表現，已經傳出喬治若選擇離開球隊投入自由市場，很可能會引來76人和魔術等隊的追逐

喬治例行賽場均得到22.6分5.2籃板3.5助攻1.5抄截，三分命中率41.3%為生涯新高，不過首輪系列賽他的表現明顯下滑，僅19.5分6.8籃板4.8助攻。