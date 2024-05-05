NBA／轟43分連創罕見紀錄 愛德華：與最好球隊、球星對抗很有趣

灰狼等待20年終於在季後賽第二輪嚐到勝利滋味，而愛德華（Anthony Edwards）第一次體驗就狂轟43分，直接創下第二輪初登場史上得分第3高紀錄，僅次於唐西奇（Luka Doncic）2022年的45分和柯瑞（Stephen Curry）2013年的44分。

巧合的是，上述3人都是在生涯第4個賽季達成如此紀錄。

與其他歷史得分猛將對比，張伯倫（Wilt Chamberlain）首次打第二輪拿下42分，賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）35分，杜蘭特（Kevin Durant）33分，喬丹（Michael Jordan）和馬龍（Karl Malone）都是29分，詹姆斯（LeBron James）22分。

Anthony Edwards is just Michael Jordan with a 4K highlight reel pic.twitter.com/KSoU5nlkAN — Tony Clements (@TonyCMKE) 2024年5月5日

此外，愛德華在23歲之前已經3次在季後賽至少攻下40分，與詹姆斯（LeBron James）、史陶德邁爾（Amare Stoudemire）並列史上第2多，低於唐西奇的5次；倘若灰狼持續挺進，愛德華有機會創下屬於自己的新紀錄。

上季季後賽首輪面對金塊，愛德華已經繳出場均31.6分5籃板5.2助攻1.8抄截的表現，如今在處理球方面也是大有成長，加上全方位的進攻武器和防守投入，讓金塊總教練馬龍（Michael Malone）忍不住稱讚他「比賽沒有弱點」。

談到和衛冕冠軍和兩屆年度MVP約柯奇（Nikola Jokic）的較量，愛德華自信地表示：「能和世界上最好的球星對抗總是很有趣，與世界上最好的球隊對抗也是很有趣。」

灰狼在2003-04年在賈奈特（Kevin Garnett）、史普利威爾（Latrell Sprewell）與卡塞爾（Sam Cassell）的帶領下，從原本一輪遊的球隊廝殺到西區冠軍賽，才倒在「紫金F4」面前。

被問到球隊歷經20年後又闖進第二輪並取得勝利時，生日是2001年8月5日的愛德華還開了玩笑：「20年前啊，我可能還沒出生。」