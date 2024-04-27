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NBA／傳亞馬遜影音串流加入新轉播合約框架 預計為期10年

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
NBA聯盟即將結束9年總金額240億美元的轉播權合約。 法新社
NBA聯盟即將結束9年總金額240億美元的轉播權合約。 法新社

根據消息，NBA已經和亞馬遜影音串流平台「Amazon Prime Video」達成新轉播權合約的框架。美國媒體《The Athletic》認為，NBA的新轉播合約將是運動媒體史上重要的里程碑，將使串流媒體服務成為NBA比賽的主要轉播平台之一。

報導指出，合約將包括重要的例行賽和季後賽轉播權，甚至包含部分的分區冠軍賽。雙方合約預計將為期10年，自2025-26年賽季開始執行。

另一方面，ESPN/ABC也已經制定了一份合約框架，其中包括NBA總冠軍賽的轉播權，合約預計也會為期10年。NBA總冠軍賽的主要轉播目前在ABC上播出，而分區冠軍賽則在ESPN和TNT上播出，雙方都希望繼續保留。

由於合約細節尚未完全確認，NBA方面希望至少與3個單位達成協議，且不排除第4個加入的可能性。消息人士亦透露，ESPN的轉播場次可能會從100場降為80場。

ESPN和亞馬遜很有信心與NBA達成協議，這讓自1984年來就擁有NBA轉播權的TNT也感受到了壓力；而自2002年來就失去NBA轉播權的NBC也希望能重新加入，形成TNT可能要和NBC爭奪最終方案。

NBA現行的9年轉播合約即將到期，總金額高達240億美元，聯盟希望能夠簽下一份至少為期10年的新轉播合約，並與多方合作。多位高階主管也預估，NBA新轉播合約的總價將來到600億到720億美元。

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