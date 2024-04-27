NBA／被地震嚇到不知所措 帕克搞笑要威金斯別離開
NBA名人堂球星帕克（Tony Parker）與威金斯（Dominique Wilkins）近日展開訪台行程，對於今天凌晨花蓮發生規模6.1地震，帕克與威金斯坦言都受到驚嚇，威金斯甚至透露自己嚇到呆在原地不知所措。
帕克與威金斯在前天抵台後，近兩天陸續參與「2024國泰NBA國際高中籃球邀請賽」活動，今天也在台藝大舉行傳奇球星粉絲見面會，與球迷零距離互動。
對於今天凌晨花蓮發生兩起規模5以上地震，帕克與威金斯也直言受到驚嚇，其中帕克表示確實很少遇到地震，他還搞笑的緊抓著威金斯手臂要他「不要離開」，「我們還要在台灣待一天。」
而威金斯則是反問記者「你有聽到我的心跳聲嗎？」，當被問到遇到地震時是否尖叫，他則說：「我們沒有尖叫，我們只有待在原地、不知所措。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言