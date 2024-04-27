NBA／被地震嚇到不知所措 帕克搞笑要威金斯別離開

NBA名人堂球星帕克（Tony Parker）與威金斯（Dominique Wilkins）近日展開訪台行程，對於今天凌晨花蓮發生規模6.1地震，帕克與威金斯坦言都受到驚嚇，威金斯甚至透露自己嚇到呆在原地不知所措。

帕克與威金斯在前天抵台後，近兩天陸續參與「2024國泰NBA國際高中籃球邀請賽」活動，今天也在台藝大舉行傳奇球星粉絲見面會，與球迷零距離互動。

對於今天凌晨花蓮發生兩起規模5以上地震，帕克與威金斯也直言受到驚嚇，其中帕克表示確實很少遇到地震，他還搞笑的緊抓著威金斯手臂要他「不要離開」，「我們還要在台灣待一天。」

而威金斯則是反問記者「你有聽到我的心跳聲嗎？」，當被問到遇到地震時是否尖叫，他則說：「我們沒有尖叫，我們只有待在原地、不知所措。」