NBA／成軍以來首度系列賽3比0 灰狼挑戰橫掃新歷史
灰狼一甩例行賽面對太陽3戰全敗的陰霾，加上今天作客痛宰對手17分在內，系列賽已經取得3連勝聽牌絕對優勢，有望繼2003-04年後隊史第2次突破首輪關卡。
自從1989年成軍以來，灰狼本季是第12次打進季後賽，過去11次有10次首輪淘汰，2003-04年則是在年度MVP賈奈特（Kevin Garnett）的帶領之下，一路闖進西區冠軍賽。統計顯示，這是灰狼隊史首次在系列賽取得3比0領先，下一戰可望體驗第一次橫掃滋味。
此戰攻下36分的愛德華，追平個人季後賽單場次高得分紀錄，累積7次破30分，年僅22歲就追平賈奈特，並列隊史第一。
賈奈特賽後也發文鼓勵小老弟：「打破每一項紀錄吧！」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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