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NBA／愛德華36分率灰狼強勢聽牌 太陽全面崩潰3戰淨輸54分

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
愛德華飆出36分，灰狼完全打趴太陽。 美聯社
愛德華飆出36分，灰狼完全打趴太陽。 美聯社

如同第二戰下半場被擊潰的畫面，太陽第3戰即使回到自家主場，仍舊無法擋住灰狼的凌厲攻勢，攻守兩端全都失控。

上半場穩定領先的灰狼，靠著板凳暴徒亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）與最佳第六人里德（Naz Reid）在第三節合力攻下19分，一舉衝垮太陽，一度領先達22分。太陽最後只靠單打獨鬥努力追分，但顯有心無力，最終灰狼又以126比109力壓太陽，繼金塊之後，系列賽3連勝聽牌。

灰狼先發替補前仆後繼，6人得分達雙位數。愛德華（Anthony Edwards）領銜狂攻36分8籃板4助攻2抄截，其中18分出現在第四節；唐斯（Karl-Anthony Towns）18分13籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）19分14籃板；康利（Mike Conley）得到15分7助攻3籃板，亞歷山大-華克和里德各拿16分、13分。

在對手的防守壓迫之下，太陽僅存球星單打等零星攻勢，難以串聯成面，加上射手艾倫（Grayson Allen）因傷缺陣，難以造成灰狼更大威脅；儘管太陽第四節企圖縮小比分，也是杯水車薪。

太陽自系列賽開打以來宛如一盤散沙般的進攻模式，在面對防守能力出色的灰狼面前，又陷入無力回天一步一步被拆解的命運。3場比賽下來，太陽淨輸54分之多，完全不是在同一量級的對抗，例行賽3戰全勝的結果猶如泡沫。

太陽三巨頭上場時間都超過40分鐘，比爾（Bradley Beal）找回準星命中6記三分球，拿下28分4籃板4助攻，杜蘭特（Kevin Durant）25分5助攻4籃板，布克（Devin Booker）23分8助攻。

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