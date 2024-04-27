快訊

老公要她天天「幫中風公公洗澡」 洗一半他起反應！網狂勸請長照

台式應援進韓國！壯壯宣布加盟水原足球俱樂部 喜曝新隊服照

NBA／雙手抱胸霸氣姿勢怒視快艇 華盛頓：想留下精彩瞬間

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
華盛頓(中)展現硬漢球風，為獨行俠防守端注入能量。 路透社
華盛頓(中)展現硬漢球風，為獨行俠防守端注入能量。 路透社

獨行俠季中交易換來華盛頓（P.J. Washington）就是冀望他強硬球風能夠為球隊注入新的能量，在今天對快艇的第三戰，華盛頓就完全展現出他的特質。

華盛頓在第四節初與曼恩發生衝突後，還做出一個雙手抱胸傲立的動作挑釁對手；隨後在衛斯特布魯克（Russell Westbrook）防守唐西奇（Luka Doncic）情緒失控時，華盛頓又挺身而出推擠了衛斯特布魯克，捍衛自己隊友。這兩波衝突，讓華盛頓吃下兩次技術犯規遭驅逐。

賽後談到自己雙手抱胸傲立的霸氣姿勢，華盛頓說：「曼恩當時對於我看著他們的替補席感到不滿，所以我決定再多看一眼。我只是想在比賽結束後，能獲得我的一些精彩瞬間。」

有趣的是，比賽結束後當獨行俠球員走回休息室的途中，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）還特別模仿了華盛頓的姿勢。

華盛頓離場前留下10分5籃板3抄截的數據，獨行俠最終以11分之差拆解快艇。總教練基德（Jason Kidd）賽後也給予華盛頓的強悍態度高評價。

「華盛頓在防守端的表現一直都很穩定，無畏無懼。他有很高的競爭意識，來到這裡之後，他一直都是球隊的重要組成份子。」基德說。

不只是華盛頓，基德同樣也讚賞了葛佛（Daniel Gafford）等球隊副將的表現，「他的表現有所反彈，我認為他打得真的很棒。」談到獨行俠團隊所展現出來的強韌，基德也稱讚，「大家都打得很強硬。努力爭取每一絲可能贏球的機會。」

同樣扛下防守重任的瓊斯（Derrick Jones Jr.），也表示自己從不懼怕任何人，即便防守的對象是未來名人堂成員。

NBA季後賽

相關新聞

NBA／雷納德、喬治迷航 獨行俠主場擊潰快艇收2連勝

前一場靠著兩記關鍵三分球狙擊快艇扳平系列賽的獨行俠，第3戰回到主場後先是在第二節靠著唐西奇（Luka Doncic）獨拿12分的帶動，一舉拉開兩位數領先分差；第四節初更轟出13比3的攻勢，直接摧毀對手

NBA／哈利伯頓主場首秀大三元 延長賽致勝三分打力壓公鹿

溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）生涯在印地安納波利斯主場的第一場季後賽比賽，就繳出18分16助攻10籃板的大三元數據，更重要的是他在延長賽剩下1.6秒突破禁區拋投得手，並且造成犯

NBA／延長賽準絕殺公鹿 哈利伯頓籲隊友「把球給我」

帶著系列賽1勝1敗戰績回到主場出賽的溜馬，今天與缺少了安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的公鹿一路...

NBA／不會將G3零分的羅素踢出先發 漢姆：該給球員機會

系列賽陷入0：3絕對劣勢的湖人，明天將在主場再戰金塊力拚延長戰線，談到球隊在前三場比賽一勝難求，湖人總教練漢姆（Darv...

NBA／雙手抱胸霸氣姿勢怒視快艇 華盛頓：想留下精彩瞬間

獨行俠季中交易換來華盛頓（P.J. Washington）就是冀望他強硬球風能夠為球隊注入新的能量，在今天對快艇的第三戰，華盛頓就完全展現出他的特質。 華盛頓在第四節初與曼恩發生衝突後，還做出一

NBA／帕克、威金斯很親民 分享最難忘的生涯時刻

「在成為歐洲第一位站上NBA的控球後衛前，我相信自己的速度夠快。」「不會被嘲笑的志向，就還不夠遠大。」NBA 生涯 4冠鍍金的馬刺控衛「法國小跑車」帕克說。他與前老鷹經典扣將「人類精華影片」威金斯訪台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。