NBA／雙手抱胸霸氣姿勢怒視快艇 華盛頓：想留下精彩瞬間

獨行俠季中交易換來華盛頓（P.J. Washington）就是冀望他強硬球風能夠為球隊注入新的能量，在今天對快艇的第三戰，華盛頓就完全展現出他的特質。

華盛頓在第四節初與曼恩發生衝突後，還做出一個雙手抱胸傲立的動作挑釁對手；隨後在衛斯特布魯克（Russell Westbrook）防守唐西奇（Luka Doncic）情緒失控時，華盛頓又挺身而出推擠了衛斯特布魯克，捍衛自己隊友。這兩波衝突，讓華盛頓吃下兩次技術犯規遭驅逐。

I captured this moment from PJ Washington…. He is that dude 😂😤#NBAPlayoffs pic.twitter.com/5heJCQ9WH8 — Landon Thomas (@sixfivelando) 2024年4月27日

賽後談到自己雙手抱胸傲立的霸氣姿勢，華盛頓說：「曼恩當時對於我看著他們的替補席感到不滿，所以我決定再多看一眼。我只是想在比賽結束後，能獲得我的一些精彩瞬間。」

有趣的是，比賽結束後當獨行俠球員走回休息室的途中，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）還特別模仿了華盛頓的姿勢。

Tim Hardaway Jr. imitating P.J. Washington from after the scuffle with Russell Westbrook is everything. pic.twitter.com/VIYgoZcEIs — Noah Weber (@noahweber00) 2024年4月27日

華盛頓離場前留下10分5籃板3抄截的數據，獨行俠最終以11分之差拆解快艇。總教練基德（Jason Kidd）賽後也給予華盛頓的強悍態度高評價。

「華盛頓在防守端的表現一直都很穩定，無畏無懼。他有很高的競爭意識，來到這裡之後，他一直都是球隊的重要組成份子。」基德說。

不只是華盛頓，基德同樣也讚賞了葛佛（Daniel Gafford）等球隊副將的表現，「他的表現有所反彈，我認為他打得真的很棒。」談到獨行俠團隊所展現出來的強韌，基德也稱讚，「大家都打得很強硬。努力爭取每一絲可能贏球的機會。」

同樣扛下防守重任的瓊斯（Derrick Jones Jr.），也表示自己從不懼怕任何人，即便防守的對象是未來名人堂成員。