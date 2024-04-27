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NBA／延長賽準絕殺公鹿 哈利伯頓籲隊友「把球給我」

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
哈利柏頓投進致勝一擊，賽後與隊友一起慶祝。 路透
哈利柏頓投進致勝一擊，賽後與隊友一起慶祝。 路透

帶著系列賽1勝1敗戰績回到主場出賽的溜馬，今天與缺少了安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的公鹿一路苦戰，延長賽溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）挺身而出，在比賽最後1.1秒完成準絕殺「三分打」，幫助溜馬以3分差距搶下系列賽第2勝，賽後他也表示自己告訴隊友把球交給他，然後一起贏得比賽。

溜馬在系列賽第二場比賽於公鹿主場扳回一城後，今天的第三戰回到主場出賽，又在哈利伯頓繳出個人生涯首次季後賽「大三元」領軍下，與公鹿一路纏鬥，而公鹿則是靠著全場攻下42分的米道頓（Khris Middleton）在正規賽倒數2.1秒投進追平比數三分球將比賽帶入延長賽。

延長賽倒數8秒米道頓再度挺身而出命中追平三分球，而溜馬下一波進攻則是將球權交付到哈利伯頓身上，他在後場接獲發球後一路運球殺入禁區後拋投命中並製造貝佛利（Patrick Beverley）犯規，完成「三分打」，幫助溜馬最終以3分差距險勝，系列賽逆轉取得領先。

談到扛起球隊的最後一擊工作，哈利伯頓說：「我告訴所有人，把球給我，讓我們贏下比賽吧，我看到對手想讓我遠離油漆區，於是我開始加快速度，並相信自己能把球投進。」

哈利伯頓在今天拿下18分16助攻10籃板，完成個人生涯首次「大三元」，也是隊史第4位在季後賽拿下大三元的球員，而他生涯季後賽前三場比賽合計送出36助攻，在史上排名第3名，僅次於強森（Kevin Johnson）的39次與保羅（Chris Paul）的37次。

NBA季後賽

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