NBA／雷納德、喬治迷航 獨行俠主場擊潰快艇收2連勝

前一場靠著兩記關鍵三分球狙擊快艇扳平系列賽的獨行俠，第3戰回到主場後先是在第二節靠著唐西奇（Luka Doncic）獨拿12分的帶動，一舉拉開兩位數領先分差；第四節初更轟出13比3的攻勢，直接摧毀對手防線。獨行俠最終以101比90力壓快艇，取得2比1領先優勢。

唐西奇儘管25投僅7中，投籃命中率不理想，仍繳出22分10籃板9助攻的準大三元數據；厄文（Kyrie Irving）得到21分6助攻4籃板，其中11分出現在第四節。雙星之外的其他副手適時貢獻，萊夫利（Dereck Lively II）獲得13分，瓊斯（Derrick Jones Jr.）與華盛頓（P.J. Washington）也都得分雙位數。

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快艇第二節團隊命中率僅35%，而獨行俠卻衝到63.6%，進攻當機的結果，快艇失去比賽主導權。即便第三節快艇一度追到6分差，隨後被打出10比5攻勢，加上第四節一開始進攻又完全崩盤，這兩波重創也讓比賽提前分出勝負。

喬治（Paul George）和雷納德（Kawhi Leonard）表現完全迷航，兩人合計只拿到16分。哈登21分5助攻，鮑威爾21分6籃板，祖巴茲19分8籃板；快艇整場比賽一共出現19次失誤。

快艇第四節被全面攻陷之際，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）還在防守唐西奇時情緒失控，因動作太大引發雙方肢體衝突，結果吞下2次技術犯規被趕出場。