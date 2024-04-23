NBA／落後至少20分仍上演絕殺秀 穆雷成近25年季後賽第3人
季後賽中落後20分逆轉又加上絕殺秀有多罕見？答案是，最近25年來只有出現過3次！
金塊首輪對湖人第2戰在第三節一度落後20分的劣勢下急起直追，最後更靠著穆雷（Jamal Murray）一記高難度跳投上演絕殺秀。這是聯盟近25年來季後賽第3次出現這種情況。
唐西奇（Luka Doncic）在2020年首輪對快艇第4戰飆出壓哨絕殺三分球，帶領獨行俠在落後21分之下逆轉戰局。不過該系列賽，獨行俠仍是2比4遭到淘汰。
最有名一次莫過於2022年西區冠軍賽湖人與國王的第4戰，當時湖人最多落後24分，但靠著歐瑞（Robert Horry）在最後時刻撿到籃板轟進絕殺三分球，反敗為勝，避免落入1比3被聽牌局面。逃過一劫的湖人在搶7大戰勝出，最終完成三連霸大業。
賽後針對穆雷這波沒有喊暫停就直接執行的最後一擊任務，總教練馬龍（Michael Malone）提出解釋。「當時比分是99比99平手，為什麼要讓他們站好防守位置？當他們確定防守位置之後，他們可以無限換防，你可能連球都發不出來。因此，我想確保比賽能夠流暢進行，讓我們球隊最好的幾位球員去決定比賽。」
馬龍也稱讚穆雷是見慣大場面的殺手。「不管他前面打得多掙扎，他總能看到機會，不會迴避挑戰和鎂光燈，直接面對這一切。」
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