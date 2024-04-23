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NBA／奧客退散！季後賽開打前11戰 主場球隊大獲全勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
金塊在落後20分劣勢下上演大逆轉，延續季後賽開打後主場必勝定律。 路透社
金塊在落後20分劣勢下上演大逆轉，延續季後賽開打後主場必勝定律。 路透社

季後賽首輪開打至今已經進行了3天的比賽，出現了一個有趣的情況，握有主場優勢的前段班種子球隊全都成功捍衛自家堡壘，沒有對手可乘之機，11場對戰都是由主隊獲勝。

今天出賽的金塊、尼克和騎士都是取得2連勝，將帶著優勢前往客場作戰；至於塞爾蒂克、快艇、灰狼、雷霆、公鹿等，則是各自開門紅。

此外，若要往前追溯到附加賽，從湖人客場擊退鵜鶘之後，包含5場附加賽和11場季後賽，客隊已經連吞16敗。

明天灰狼繼續在家迎戰太陽，公鹿與快艇也想乘勝追擊，誰可以率先打破主場必勝定律，外界都在關注。

2023-24 NBA季後賽賽程與比分

▪金塊落後20分靠穆雷絕殺湖人 尼克奇蹟逆轉76人！ 掌握最新系列賽戰況
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