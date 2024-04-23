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NBA／湖人被絕殺好心痛 總教練漢姆：G3要給他們相同感受

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人領先20分還是被金塊逆轉，吞下苦澀的敗仗。 美聯社
湖人領先20分還是被金塊逆轉，吞下苦澀的敗仗。 美聯社

湖人金塊季後賽第二戰，儘管湖人一度領先20分，但最終卻慘遭穆雷絕殺，以99:101輸球，系列賽以0:2落後，第三戰將回到洛杉磯主場。談到此戰被穆雷絕殺，湖人總教練漢姆（Darvin Ham）一句話說明一切：「這感覺令人心痛。」

湖人雙星詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）此戰依舊拉滿檔、有水準以上發揮，詹姆斯（LeBron James）攻下26分12助攻8籃板2抄截2阻攻的全面數據，只是最後的大空檔三分球沒進，給了金塊穆雷（Jamal Murray）絕殺機會；戴維斯則飆出32分11籃板；就連過去5場季後賽對金塊三分球24投3中的羅素，此戰也大反彈，投進7顆外線拿下23分，三星皆發威情況下仍不敵金塊，可見金塊的實力。

完成20分大逆轉後，金塊總教練馬龍（Michael Malone）表示，「這說明我們是一支對自己和整個團隊都充滿自信的球球隊。我們是冠軍球隊，儘管我們可能會落後20分，但我們絕不會放棄。這不是我們球隊的風格，球員們相信這個過程，堅持下去，做出適時的调整。」

湖人教頭漢姆。 美聯社
湖人教頭漢姆。 美聯社

儘管到手勝利飛了，湖人教頭漢姆再痛心還是不忘期勉子弟兵回主場要重整旗鼓：「被絕殺的感覺相當令人痛心。但我們要記住這種感覺回到洛杉磯，並在第三戰中給他們相同的感覺」

值得一提的是湖人還是有好消息，系列賽第三戰有望迎回防守悍將范德比爾特（Jarred Vanderbilt）和中鋒伍德（Christian Wood），有望以完全體於主場迎戰金塊，尋求系列賽首勝。

2023-24 NBA季後賽賽程與比分

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NBA季後賽 湖人 金塊

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