NBA／抱病上陣狂轟35分仍不敵尼克 76人馬克西：我不愛吃藥

「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）1997年總冠軍賽G5上演「流感之戰」，單場狂轟38分帶隊取勝，成為經典。76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）今天面對尼克抱病上場，全場出戰45分鐘，狂轟35分，包含關鍵時刻連得5分，可惜最終慘遭逆轉。

馬克西表現力壓尼克球星布朗森（Jalen Brunson），他在95：96落後情況下，連得5分逆轉戰局。沒想到布朗森外線出手幸運彈進，接著76人發球被搶走球權，尼克迪文森佐（Donte DiVincenzo）把握機會投進三分球，又取得領先。隨後馬克西上籃吃了一記麻辣鍋，錯失逆轉機會。

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馬克西受訪時坦言身體狀況不佳，「我一點也不舒服，我不愛吃藥，但還是接受藥物治療和靜脈注射。我做醫療組要求的一切，沒錯過比賽，我的感覺不好，這是現實。」

第四節馬克西挺身而出獨拿15分，對此他表示，「我只是想變得有侵略性，第三節沒展現。我第四節發現需要站出來，要有侵略性，我做到了。」