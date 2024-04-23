NBA／「季後賽穆雷」太鬼神！金塊主帥：很多球星也難做到

向來以大心臟著稱的金塊當家後衛穆雷（Jamal Murray），上季的奪冠之旅已經讓外界看見他無與倫比的破壞力，即便生涯從沒進過明星賽或是入選最佳陣容，仍難掩其在季後賽的殺手鋒芒。

在今天對湖人的比賽中，穆雷又一次克服前三節手感冰冷的問題，在第四節最後力挽狂瀾，用一記跳投絕殺讓湖人只能黯然離開丹佛。

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「前三節我失手了不少球，我不知道具體數字是多少，大概是14個球（實際上為13個），但隊友們都告訴我繼續投籃，他們對我的信心沒有任何動搖。如果不是我的隊友一直鼓勵我出手，我可能就沒有機會投最後那一記絕殺。」穆雷說。

談到自己在關鍵時刻找回投籃感覺，穆雷也表示：「我知道我自己的手感，一旦我投進幾個球，下一球也一定會進。」

總教練馬龍（Michael Malone）提到：「這就是季後賽版本的穆雷，數據足以印證這些。他在季後賽所打出的表現，很多明星球員甚至永遠都難以企及。」

This angle from the crowd makes Jamal Murray's game-winner more INSANE 😱



(via @MileHighRachel) https://t.co/NLT25Rcmpu pic.twitter.com/jhBjHde8Zu — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年4月23日