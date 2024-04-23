NBA／湖人羅素被犯規遭重播中心推翻 詹皇怒噴：明顯打到臉

湖人今天一度領先20分，沒想到末節翻船，金塊穆雷（Jamal Murray）在戴維斯（Anthony Davis）嚴密防守下，轟進高難度絕殺跳投。戴維斯賽後被問到當下狀況，簡短回應後甩麥走人，詹姆斯（Lebron James）也怒噴裁判不公。

第三節尾聲湖人羅素（D'Angelo Russell）切入上籃，裁判第一時間判定金塊波特（Michael Porter Jr.）犯規，金塊提出挑戰，重播畫面可見羅素臉被打到，但最終卻判定金塊挑戰成功。

MPJ called for a foul here.... #LALvsDEN pic.twitter.com/dUHNIh9wnL — Rate the Refs App (@Rate_the_Refs) 2024年4月23日

這個判決讓不少湖人球迷不爽，詹姆斯受訪時更怒嗆，「羅素上籃時明顯被打到臉，我們他媽的要重播中心幹嗎？」

"DLo clearly gets hit in the face on the drive. What the f*ck do we have a replay center for?"



LeBron James on late-game officiating in Game 2 🗣️



(via @jovanbuha)pic.twitter.com/KMXRInrM30 — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年4月23日

詹姆斯末節雖連續投進2顆三分球，但最後16秒平手時，大空檔外線卻沒進，也導致穆雷後來的絕殺，戴維斯淪為海報背景。當被問到防守穆雷的詳情時，戴維斯只回：「穆雷投進了。」接著他直接甩麥走人。

Anthony Davis: "Jamal Murray made a shot." pic.twitter.com/jsiYMmSa8p — NBA TV (@NBATV) 2024年4月23日