NBA／複製G2劇本？穆雷談絕殺湖人：視線被AD擋住
去年西區冠軍賽對湖人的第2戰，前三節17投僅5中的穆雷（Jamal Murray），第四節大爆發7投6中狂砍23分，其中包辦全隊最後12分，豪取37分帶領金塊逆轉湖人，取得主場2連勝。
沒想到，如此似曾相識的場景又在今天首輪對湖人第2戰再次上演。
穆雷前三節16投僅3中，但整個第四節找回準星，8投6中攻下14分，6分出現在最後時刻，還在戴維斯（Anthony Davis）面前上演高難度的絕殺跳投，硬是扭轉第三節一度落後20分的絕境，上演不可思議的逆轉秀。
「出手之後，我只看到球越過籃框。戴維斯擋住了我的視線。我沒有看到球進去，聽到全場都在歡呼尖叫時，我知道球進了。」穆雷說。
金塊系列賽取得2比0優勢，同時將雙方對戰結果延續到10連勝。數據顯示，當湖人在7戰4勝制系列賽處於0比2落後時，22次之中只有2次能夠逆轉晉級。
▪金塊落後20分靠穆雷絕殺湖人 尼克奇蹟逆轉76人！ 掌握最新系列賽戰況
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