快訊

爆料開刀房護理師長期偷拍還搓揉病患 他具名檢舉先遭法辦

稱魔法對抗魔法...竹科工程師寫搶票機器人「5秒搶1張」 遭逮下場曝光

腸病毒就診數創十年新高 醫憂「1族群」缺保護力：未來恐大流行

NBA／複製G2劇本？穆雷談絕殺湖人：視線被AD擋住

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
連兩年季後賽面對湖人的第2戰，穆雷都在第四節大爆發。 路透社
連兩年季後賽面對湖人的第2戰，穆雷都在第四節大爆發。 路透社

去年西區冠軍賽對湖人的第2戰，前三節17投僅5中的穆雷（Jamal Murray），第四節大爆發7投6中狂砍23分，其中包辦全隊最後12分，豪取37分帶領金塊逆轉湖人，取得主場2連勝。

沒想到，如此似曾相識的場景又在今天首輪對湖人第2戰再次上演。

穆雷前三節16投僅3中，但整個第四節找回準星，8投6中攻下14分，6分出現在最後時刻，還在戴維斯（Anthony Davis）面前上演高難度的絕殺跳投，硬是扭轉第三節一度落後20分的絕境，上演不可思議的逆轉秀。

「出手之後，我只看到球越過籃框。戴維斯擋住了我的視線。我沒有看到球進去，聽到全場都在歡呼尖叫時，我知道球進了。」穆雷說。

金塊系列賽取得2比0優勢，同時將雙方對戰結果延續到10連勝。數據顯示，當湖人在7戰4勝制系列賽處於0比2落後時，22次之中只有2次能夠逆轉晉級。

2023-24 NBA季後賽賽程與比分

▪金塊落後20分靠穆雷絕殺湖人 尼克奇蹟逆轉76人！ 掌握最新系列賽戰況
▶▶▶這裡看即時比分與數據統計
Anthony Davis Jamal Murray NBA季後賽 湖人 金塊

相關新聞

NBA／複製G2劇本？穆雷談絕殺湖人：視線被AD擋住

去年西區冠軍賽對湖人的第2戰，前三節17投僅5中的穆雷（Jamal Murray），第四節大爆發7投6中狂砍23分，其中包辦全隊最後12分，豪取37分帶領金塊逆轉湖人，取得主場2連勝。 沒想到，

NBA／湖人羅素被犯規遭重播中心推翻 詹皇怒噴：明顯打到臉

湖人今天一度領先20分，沒想到末節翻船，金塊穆雷（Jamal Murray）在戴維斯（Anthony Davis）嚴密防守下，轟進高難度絕殺跳投。戴維斯賽後被問到當下狀況，簡短回應後甩麥走人，詹姆斯（

NBA／約柯奇季後賽4次超級大三元 史上第一人

金塊與湖人在首輪第2戰廝殺到最後時刻，擺脫前三節陰霾上演絕殺秀的穆雷（Jamal Murray）可說是搶盡風頭。但若要說金塊能夠從第三節最多落後20分的逆境中，逐步扭轉劣勢，其中關鍵人物莫過於讓防守方

NBA／最後27秒連得8分！尼克連兩顆三分彈奇蹟逆轉76人

76人與尼克今天進行季後賽首輪G2，尼克關鍵時刻靠著積極拚搶球權，上演奇蹟大逆轉，終場以104：101氣走76人。 尼克首節只得18分，陷入7分落後，第二節哈特（Josh Hart）挺身而出，外

NBA／自詡最強防守球員卻落選DPOY 戴維斯：聯盟不喜歡我

聯盟公佈了年度最佳防守球員的決選名單，分別是熱火阿德巴約（Bam Adebayo）、灰狼戈貝爾（Rudy Gobert）及馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。但這份名單卻讓湖人

2024NBA季後賽賽程與比分 金塊絕殺湖人、尼克逆轉76人

window.location.href="https://tw-nba.udn.com/nba/playoffs";

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。