NBA／穆雷上演絕殺跳投 金塊落後20分大逆轉對戰湖人10連勝
前三節16投僅3中的穆雷（Jamal Murray），終於在第四節找回準星，單節獨拿14分，其中包辦球隊最後6分，更在戴維斯（Anthony Davis）面前轟進高難度絕殺跳投，讓第三節還領先20分的湖人又一次苦吞被逆轉的痛苦。金塊以101比99氣走湖人，取得跨季對戰10連勝。
如同首戰搶分的模式，只是主角從詹姆斯（LeBron James）換成戴維斯和羅素（D'Angelo Russell），兩人單節合砍19分，取得領先優勢，同樣情況延續到第二節，戴維斯又獨拿14分，羅素三分彈無虛發，兩人光是在上半場就豪取42分之多，只比對手總得分少2分。
金塊外線低迷的情況一直沒有改善，上半場三分球23投僅6中，團隊命中率跌到34.8%，無法像前一戰在短短時間內扳平比分。進入下半場，湖人一度拉開20分差，但之後進攻完全停滯，一度8投盡墨，給了金塊追分契機，不過由於外線手感還是低迷，三節打完金塊仍落後10分。
湖人出現當機的狀況延續到第四節，前三節失神的穆雷突然找回感覺，攻下6分，搭配替補球員的發揮，金塊殺出12比4的攻勢，追到僅有2分之差；詹姆斯連續轟進2記三分球，個人拿下10分，穩定軍心。但約柯奇（Nikola Jokic）也回敬7分，緊咬比數。剩下1分15秒，波特砍進三分球，一口氣追平比分。
暫停過後，羅素切入高拋投拿下重要2分；穆雷兩罰還以顏色。詹姆斯突破得手。穆雷先是跳投追平，隨後詹姆斯三分未中，穆雷操刀最後一擊在戴維斯面前砍進石破天驚的絕殺跳投。
戴維斯此戰19投14中飆出32分11籃板，但第四節一分未得；過去5場季後賽對金塊三分球24投3中的羅素，總算是找回自信，三分球11投7中拿下23分；詹姆斯26分12助攻8籃板2抄截2阻攻。
約柯奇繳出27分20籃板10助攻的超猛大三元，波特命中6記三分球得到22分9籃板，葛登14分7籃板。致勝英雄穆雷則是獲得20分5助攻。
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