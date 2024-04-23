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NBA／自詡最強防守球員卻落選DPOY 戴維斯：聯盟不喜歡我

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
戴維斯不滿沒有得到最佳防守球員的青睞。 美聯社
戴維斯不滿沒有得到最佳防守球員的青睞。 美聯社

聯盟公佈了年度最佳防守球員的決選名單，分別是熱火阿德巴約（Bam Adebayo）、灰狼戈貝爾（Rudy Gobert）及馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。但這份名單卻讓湖人全能長人戴維斯（Anthony Davis）感到非常不滿也不理解，直言「聯盟不會給我這個獎，他們不喜歡我。」

戴維斯本季健康打了76場，創下生涯最佳表現，場均攻下24.7分12.6籃板3.5助攻，外帶2.3次火鍋和1.2次抄截，可說是相當全面的數據。事實上，本季聯盟也只有他跟溫班亞瑪每場可以送出至少2阻攻、1抄截。

「我永遠都不會得到這個獎的。我是聯盟中最好的防守球員，可以從1號守到5號位。我也是聯盟防守擋拆最好的球員，還能封阻對手、搶籃板。」戴維斯說。

戴維斯也質疑聯盟針對年度最佳防守球員的標準是什麼，但眼前他已經不想管這些額外的榮譽，只想幫助球隊贏得總冠軍。

「我不知道還能做什麼，我受夠了。我只能盡我的本分，幫助球隊贏得勝利、爭取總冠軍。至於個人榮譽和獎項那些，我已經不在乎了。」戴維斯說。

Anthony Davis Rudy Gobert Victor Wembanyama

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