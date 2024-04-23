NBA／76人遭犯規、喊暫停被無視？安比德爆粗口：無法接受

76人今天在最後關頭領先尼克5分，沒想到被連續投進2顆三分球，慘遭逆轉，系列賽陷入0：2落後。76人當家球星安比德（Joel Embiid）受訪時被問到爭議判決，忍不住爆粗口。

比賽最後27秒，布朗森（Jalen Brunson）外線出手幸運彈進，領先剩2分的76人發球發生失誤，尼克迪文森佐（Donte Divincenzo）第一次外線出手沒進，但哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）搶到進攻籃板，迪文森佐第二次出手命中，取得1分領先，最終也守下勝利。

不過從慢動作回放來看，布朗森先拉住馬克西，導致76人發生失誤。對此安比德表示，「該死的無法接受。」他低著頭沮喪地說，「我們原本該2勝0敗，我們很棒，我們會贏下這個系列賽。」

Adam Silver was a Knicks fan growing up if you guys did not know pic.twitter.com/VOX7dTcKiU — Prez💊 (@PresidentEmbiid) 2024年4月23日

76人總教練諾斯（Nick Nurse）也不滿表示，自己有喊暫停被裁判無視，「我叫了暫停，裁判直視著我沒有理會。馬克西拿到球後，我又叫暫停，他又不理我。」