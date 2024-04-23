NBA／米契爾聯手艾倫碾壓魔術 騎士隊史2比0系列賽沒輸過

年輕魔術雖然創下後魔獸時期的最佳戰績，但進入到季後賽修羅戰場後，經驗不足的問題還是讓他們遭受極大麻煩。

首戰只得到83分的魔術，第2戰稍微進步到86分，但還是撼動不了騎士大軍。騎士第四節一度領先22分，雖然被魔術拉近到個位數分差，但米契爾（Donovan Mitchell）連進兩球穩定軍心，最終騎士仍是以96比86過關，收下主場2連勝。

對魔術來說這是最不利的情況，根據統計，當騎士在系列賽取得2比0領先優勢下，從未被淘汰出局，累積15次全勝。

米契爾首節就火力全開獨拿14分，帶動騎士取得12分領先優勢，同時也奠定了整場比賽的基調。加上首戰在內，魔術面對騎士已經長達96分鐘沒有領先過。

米契爾攻下23分8籃板4助攻，莫布里（Evan Mobley）17分7籃板，葛蘭德（Darius Garland）15分。

艾倫(右)持續統治禁區。 法國新聞社

艾倫（Jarrett Allen）持續統治禁區，豪取16分20籃板3助攻3阻攻2抄截，其中9個進攻籃板，成為2016年總冠軍賽第6戰的詹姆斯（LeBron James）之後，首位能在季後賽單場繳出至少15分15籃板2抄截2阻攻的騎士球員。此外，他也是2017年的勒夫之後首位在季後賽單場搶下至少20個籃板的騎士球員。

班切羅（Paolo Banchero）得到21分3籃板3助攻，出現6次失誤，華格納（Franz Wagner）18分7籃板，也是6失誤；比賽一度受傷被攙扶下場的薩格斯（Jalen Suggs），下半場還是回到球場，得到9分6籃板5助攻。3人一共42投16中，面對到騎士的防守仍是一籌莫展。

而魔術的三分球表現還是沒有起色，兩場比賽下來，累積65投17中，命中率僅有26.2%。總教練莫斯利（Jamahl Mosley）也只能持續信心喊話，「哪怕你們是連續幾球沒進，放手盡量投就對了。」