聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／最後27秒連得8分！尼克連兩顆三分彈奇蹟逆轉76人
76人與尼克今天進行季後賽首輪G2，尼克關鍵時刻靠著積極拚搶球權，上演奇蹟大逆轉，終場以104：101氣走76人。
尼克首節只得18分，陷入7分落後，第二節哈特（Josh Hart）挺身而出，外線3投全中，獨拿12分，半場打完尼克以49：53落後。
尼克第三節後段打出7：0攻勢逆轉戰局，末節形成拉鋸戰，最後2分37秒76人挑戰成功獲得球權，隨後馬克西（Tyrese Maxey）打進2分超前，接著又補上一記三分球，取得5分領先。
76人眼看就要贏球，布朗森（Jalen Brunson）最後27秒底角外線出手幸運彈進，76人接著球權被搶走，裁判沒響哨，迪文森佐（Donte Divincenzo）第一次外線出手沒進，但哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）搶到進攻籃板，迪文森佐第二次出手命中，取得1分領先。
哈爾特斯坦回過頭來又賞給馬克西一記麻辣鍋，接著阿努諾比（OG Anunoby）2罰全中，76人安比德（Joel Embiid）外線沒進，結束比賽。
哈特全場打48分鐘，拿到21分15籃板，還有2抄截2阻攻。布朗森29投8中，得到24分8籃板6助攻，哈爾特斯坦有14分8籃板4阻攻，迪文森佐也挹注19分。76人方面，馬克西攻下35分10助攻8籃板，安比德得到34分11籃板6助攻。
2023-24 NBA即時比分
▪金塊逆轉湖人對戰9連勝 灰狼痛宰太陽25分！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言