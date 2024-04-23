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NBA／如何防守全能約柯奇？湖人教頭：我不知道

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人總教練漢姆。 法新社
湖人總教練漢姆。 法新社

金塊湖人今天要展開季後賽首輪G2，賽前湖人總教練漢姆（Darvin Ham）坦言，不知道怎麼防守金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）。

金塊已取得對戰湖人9連勝，儘管湖人擁有頂尖中鋒戴維斯（Anthony Davis），仍無法有效限制約柯奇。漢姆被問到如何防守約柯奇時，他回應，「很糟糕，我不知道怎麼做。只能繼續上場，盡可能保持紀律、積極和一致性。這孩子是一名劃時代球員。」

儘管漢姆執教功力備受外界質疑，但根據湖人記者厄文（Anthony F.Irwin）報導，即使湖人可能在首輪被金塊淘汰，漢姆仍高機率下賽季繼續執教湖人。

值得一提的是，今天湖人與金塊一戰主裁判是資深裁判佛斯特（Scott Foster），上一戰湖人全場罰球19次，金塊只有6次。

NBA季後賽 湖人 金塊

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