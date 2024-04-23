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NBA／抗金塊今止敗？ 湖人3大挑戰

聯合報／ 記者蔡佳霖／綜合報導
湖人已祭出他們最高強度的防守，但金塊的進攻手段又快又多，湖人全隊是防不勝防。 美聯社
湖人已祭出他們最高強度的防守，但金塊的進攻手段又快又多，湖人全隊是防不勝防。 美聯社

從領先12分到落後14分，湖人隊季後賽首輪第一戰在短短時間內又一次體會到那種無力回天的絕望感，任憑金塊隊予取予求，看得見比分差距卻咫尺天涯的苦楚，隨之而來就是跨季對戰9連敗的無奈。湖人與金塊今天將進行第二戰，能否破連敗噩夢，球迷拭目以待。

「紫金雙星」依然強勢，唯一麻煩就是兩人的體能條是否在負荷過重情況下，難以延續一整場廝殺。

名宿「魔術」強森不客氣直接點名了羅素的傷害。「這場輸球不是詹姆斯戴維斯的錯，後衛群必須發揮更好，但他們沒有。羅素的低迷扭轉了雙方氣勢，里夫斯整場幾乎很安靜。」

再者，對上更高壯的金塊天龍陣，湖人鋒線面臨極大的制空權保護考驗，被搶大量進攻籃板不說，波特與葛登的破壞力讓一向愛用後衛作戰的湖人承受第二次傷害。想找出抗衡的對象，日籍前鋒八村壘必須更活躍是其一，其次受傷已久的長人伍德計畫會在第三戰復出，總教練漢姆期盼他能拉開空間，增加搶籃板的動力。

最後湖人終須攻克的難關，莫過於約柯奇穆雷的無限擋拆雙人舞。「首先我們要限制約柯奇的觸球，這幾乎是不可能的任務，如果想贏，這就是我們得做的。」

NBA附加賽 戴維斯 波特 湖人 穆雷 約柯奇 羅素 詹姆斯 金塊

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