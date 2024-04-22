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NBA／公牛開兩年8000萬美元續約條件 德羅展盼能簽三年

聯合新聞網／ 綜合報導
德羅展本身也期盼能續留芝加哥。 美聯社
德羅展本身也期盼能續留芝加哥。 美聯社

公牛本季戰績39勝43敗排名東區第9，連兩年於附加賽慘遭淘汰出局，自2017-18年賽季以來，球隊只進過一次季後賽。球隊籃球營運執行副總裁卡爾尼索瓦斯（Arturas Karnisovas）在賽季結束記者會上公開表示他的計劃失敗了，並且即將有所改變。

「我將綜觀整個團隊的情況，這個團隊有些部分沒有起到作用，某些球員有很多優點，許多年輕球員也有進步，這是肯定的。但整體而言，作為一個團隊，我們沒有取得成功。因此，我必須在休賽期找到這些答案，一切都在考慮之中，需要進行改變的時刻已經到來。」卡爾尼索瓦斯說。

先前多家媒體曾報導指出，交易拉文（Zach LaVine）仍然是公牛在休賽期的重點。卡爾尼索瓦斯也表示他希望重新簽回德羅展（DeMar DeRozan）和威廉斯（Patrick Williams）。據消息人士透露，公牛隊近期向德羅贊提供了一份兩年8000萬美元的續約條件，不過德羅展想要先探詢是否有更長的合約。

據多個媒體報導指出，交易拉文是公牛在休賽期的重點。 美聯社
據多個媒體報導指出，交易拉文是公牛在休賽期的重點。 美聯社

對此卡爾尼索瓦斯表示，「德羅展已經在這三年中為球隊做出相當出色的表現，他來到這邊且對我們的年輕球員非常好。雙方都有興趣繼續合作。」

34歲的德羅展這個賽季以2989分鐘成為單季總上場時間最多之中年齡最老的球員，打破詹姆斯（LeBron James）所保持紀錄。場均攻下24分5.3助攻4.3籃板，若沒有他的穩定輸出，狀況不斷的公牛恐怕連附加賽都沒得打。

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