NBA／湖人如何限制金塊約柯奇？魔獸毛遂自薦、AD願守整場
湖人在季後賽首輪G1以103：114不敵衛冕軍金塊，金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）仍難以阻擋，全場砍下32分12籃板7助攻。賽後「魔獸」霍華德（Dwight Howard）再度毛遂自薦，分享自己穿上湖人球衣的照片。
2020年西區冠軍賽湖人與金塊交手，當時霍華德頂防約柯奇收到成效，成功淘汰金塊，最終擊敗熱火奪冠。去年季後賽湖人與金塊再度交手，慘遭約柯奇無情輾壓，最終被橫掃出局，當時魔獸就曾暗示湖人該簽下他，因為只有他守得住約柯奇。
約柯奇今年仍是湖人無法解決的難題，全場出戰39分鐘，23投15中進帳32分，無疑是獲勝最大功臣，金塊也取得雙方對戰9連勝。
湖人本場比賽防守策略是讓八村壘（Rui Hachimura）守約柯奇，中鋒戴維斯（Anthony Davis）留在禁區，但約柯奇不停用拋投取分，打得非常順利。戴維斯受訪時直言，「我們會做適當調整，如果必須要我整場防守約柯奇，那就這樣做。」
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