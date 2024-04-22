NBA／兩年沒季後賽打還去科切拉音樂節 里拉德：夏天漫長不想再經歷
儘管少了當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），但密爾瓦基公鹿仍在里拉德（Damian Lillard）半場狂砍35分帶領下，以109比94輕取溜馬，取得系列賽首戰勝利。
公鹿「字母哥」因為小腿傷勢缺席了例行賽最後3場賽事，當時就評估歸期未定，因此今天僅由里拉德單核帶隊。
主場作戰的公鹿開賽後就全看里拉德的個人秀，他單節轟下19分，締造NBA季後賽自從1997年以來的首節最高得分紀錄，如願幫助球隊建立起30比21的領先優勢。
里拉德的好表現也點燃全隊攻勢，第二節團隊21投13中，包括4記三分球，公鹿單節豪取39分，反觀溜馬依舊打鐵僅拿21分，半場結束公鹿就以69比42遙遙領先。
全場攻下35分的里拉德都是在上半場拿到的，儘管他下半場5投皆墨，但也不影響球隊勝敗，並且還締造了公鹿隊史季後賽的半場個人得分新高。
根據美國媒體ESPN報導，里拉德賽後受訪時表示，「我不覺得場上的一切取決於我，但我知道要表現得積極一點。」
里拉德強調，關鍵在於「定調」，「我們會和這支球隊交手很多次，所以得確定自己的定位，這就是季後賽。」
今年賽季從波特蘭拓荒者轉隊到公鹿的里拉德，是相隔兩年後再度有季後賽可以打，如今能再展現他關鍵殺手的特質，里拉德也相當感慨。
「過去兩年都沒有進季後賽，假期提早了，我還去了科切拉音樂節，我以前從來沒去過科切拉音樂節，因為每年都要打季後賽。這種感覺真的很糟糕，因為沒有季後賽可打，所以夏天感覺特別漫長，我想我已經受夠了。」里拉德說。
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