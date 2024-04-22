NBA／年度獎項決選名單公布！約柯奇挑戰MVP、柯瑞入圍關鍵球員

聯盟今天公布年度獎項決選名單，包含年度最有價值球員（MVP）、最佳防守球員、最佳新人、最佳總教練、最佳第六人、最佳進步獎及年度關鍵球員獎。

最有價值球員決選名單有獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic），雷霆後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）。最佳防守球員有熱火隊阿德巴約（Bam Adebayo）、灰狼隊戈貝爾（Rudy Gobert）及馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。

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溫班亞瑪還入圍最佳新人，另外兩人是雷霆長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）和黃蜂前鋒米勒（Brandon Miller）。最佳總教練則有雷霆隊戴格諾（Mark Daigneault）、灰狼隊帥芬奇（Chris Finch）和魔術隊莫斯利（Jamahl Mosley）。

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最佳第六人入圍者有灰狼長人里德（Naz Reid）、國王後衛蒙克（Malik Monk）及公鹿長人波提斯（Bobby Portis）。最佳進步獎則是76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）、公牛後衛懷特（Coby White）和火箭中鋒森根（Alperen Sengun）來競爭。

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年度關鍵球員獎是上季新增獎項，由國王隊福克斯（De'Aaron Fox）奪下。今年角逐者有勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）、公牛球星德羅展（DeMar DeRozan）和雷霆隊亞歷山大。