NBA／批羅素神隱無力支援雙星 魔術強森：氣勢扭轉關鍵

湖人與金塊昨首戰開打，儘管湖人上半場曾最多領先12分，但第三節再次上演「湖三崩」慘遭逆轉，最終以103比114輸掉首戰，跨季對戰苦吞9連敗。

湖人主控羅素（D'Angelo Russell）全場20投僅6中，命中率只有3成，沒能給予詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）幫助，賽後也遭傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）點名批評。他更指出羅素在第三節轉換快攻時發生失誤，送給對手分數，讓氣勢倒向金塊無疑是此戰勝負的關鍵。

「這場輸球不是詹姆斯或戴維斯的錯，後衛們必須發揮得好，但他們並沒有。羅素在第三節轉換快攻時發生失誤，送給對手分數；他還錯過一個原本可以讓湖人領先5分的上籃機會，結果被對手追平比分，隨後湖人的氣勢就再也沒有恢復過來。」魔術強森說。

從上季西區冠軍賽到今年首輪，羅素面對金塊的5場比賽總共只得到38分，場均7.6分；合計51投16中，投籃命中率31.4%，其中三分球更是24投3中，命中率低到只剩12.5%。統計顯示，在羅素上場的135分鐘中，湖人輸給對手45分之多。

D'Angelo Russell in five playoff games vs. Denver:



- 38 total points (7.6 per game).

- 16-of-51 from the field (31.4%).

- 3-of-24 from 3 (12.5%)

- 135 minutes played, -45 point-differential.



This just isn't his matchup. — Sam Quinn (@SamQuinnCBS) 2024年4月21日

談到自己慘澹的投籃手感，羅素仍不改自信地表示，「我出手了20次，我不記得上一次自己出手這麼多次是什麼時候了，能夠有20次好的出手機會，雖然可能其中幾次有點疑問，但我知道自己的能力，因此我對下一戰感到興奮。首戰就是沒能投進，但我非常投入在比賽中，針對防守端和其他細節我都全神貫注，我會為第2戰做好準備，不能對這樣的表現耿耿於懷。」

“I don't recall the last time I got 20 shots. So for me to get 20 good looks, not 20 good, probably 5 or 6 of them were questionable but I know what I'm capable of... Sometimes the ball just don't fall."



D’Angelo Russell after the Lakers’ Game 1 loss 🗣️pic.twitter.com/lxy5MmoyuO — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年4月21日

湖人主帥漢姆（Darvin Ham）也力挺羅素，表示並不會因為第一戰的低迷表現就將他放到板凳上。

「羅素是讓我們能走到這個階段的重要原因，我不會因為他投丟了幾個球就把他放到板凳上。這場比賽不是屬於他的夜晚，射手們有時就會面臨這種狀況，但我希望他保持侵略性。在我看來羅素仍然鬥志滿滿，活力很充沛，態度也很積極，這是好事。」漢姆說。