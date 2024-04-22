NBA／泰托姆季後賽首次大三元助威 塞爾蒂克痛擊熱火

本季戰績獨走豪取64勝的塞爾蒂克，5年內第4次與熱火在季後賽交手，在對手主力殘陣的情況下，雙方戰力形成巨大對比，泰托姆（Jayson Tatum）以23分、10籃板、10助攻，斬獲生涯季後賽首次大三元，在主場以114比94擊敗熱火，拿下系列賽首戰勝利。

塞爾蒂克與熱火之前3次對決都在東區冠軍賽，雙方一共打了20場比賽，塞爾蒂克贏得其中2次系列賽。但本季在熱火失去巴特勒（Jimmy Butler）和洛齊爾（Terry Rozier）兩大戰將後，綠衫軍完全不留情面，整場比賽一路壓制對手，最多領先到34分。

Jayson Tatum drops his first triple-double in the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel!



☘️ 23 PTS

☘️ 10 REB

☘️ 10 AST

☘️ 2 STL

☘️ Game 1 W



Game 2: Wednesday, 7pm/et, TNT pic.twitter.com/RclQU5ycB7 — NBA (@NBA) 2024年4月21日

塞爾蒂克全隊6人得分達兩位數，除有大三元表現的泰托姆，懷特（Derrick White）也貢獻20分，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、布朗（Jaylen Brown）分別拿到18分、17分。

熱火此役以阿德巴約（Bam Adebayo）的24分為最高，次高的是板凳出發的萊特（Delon Wright），他攻下17分，哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）則有16分進帳。