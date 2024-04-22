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NBA／里拉德上半場35分下半場0輸出 公鹿仍輕取溜馬開門紅

聯合新聞網／ 綜合報導
里拉德上半場大爆發助公鹿搶下首勝。 美聯社
里拉德上半場大爆發助公鹿搶下首勝。 美聯社

公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）受傷，缺席面對溜馬的季後賽首戰，不過里拉德（Damian Lillard）上半場就狂轟35分，儘管他下半場熄火，公鹿終場仍以109：94擊敗溜馬，季後賽首輪開門紅。

里拉德首節就得到19分，包含本節槍響前的壓哨後撤步三分球，幫助溜馬取得9分領先。第二節里拉德下場休息，公鹿反而打出14：2攻勢，里拉德回到場上後持續發飆，單節再進帳16分，幫助公鹿半場打完領先27分。

下半場溜馬對里拉德展開嚴防，使他單節一分未得，公鹿全隊也只拿14分，分差縮小到12分。末節里拉德還是沒得分，但公鹿仍靠團隊戰力收下勝利。

里拉德上半場19投11中，拿到35分；下半場5投0中一分未得。米道頓（Khris Middleton）全場攻下23分10籃板，波提斯（Bobby Portis）砍進15分11籃板。

溜馬團隊外線39投8中，命中率20.5%，種下敗因。席亞康（Pascal Siakam）攻下36分14籃板，特納（MylesTurner）17投5中，得到17分8籃板，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）只有9分8助攻7籃板。

Damian Lillard Giannis Antetokounmpo NBA季後賽 公鹿 席亞康 溜馬

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