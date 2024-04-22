NBA／雷納德首戰缺陣無礙 哈登聯手喬治力壓獨行俠
快艇今天在哈登（James Harden）攻下28分的帶領下，109比97擊退獨行俠，在季後賽首輪贏得首戰。
洛杉磯快艇在沒有雷納德（Kawhi Leonard）的情況下迎戰達拉斯獨行俠，生涯兩度拿下NBA總冠軍賽最有價值球員（MVP）的他，因開過刀的右膝發炎，自3月31日起就「關機」至今。
哈登今天三分球11投6中攻下28分，並送出8次助攻，喬治（Paul George）貢獻22分，祖巴茨（Ivica Zubac）搶下季後賽生涯新高的20分，並抓下15個籃板，曼恩（Terance Mann）與替補的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）分別獲得13分。
快艇今天在三分線外出手36次進了18球，命中率高達5成，獨行俠的三分球則是33投10中，命中率僅3成03；兩隊在三分球上表現的差異，是分出勝負的一大關鍵。
獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）攻下全場最高33分，還抓下13個籃板，厄文（Kyrie Irving）也攻下31分，但其他球員表現乏善可陳。
獨行俠上半場表現慘不忍睹，尤其次節只進兩球，僅得8分，讓快艇上半場打完就以56比30領先近30分；下半場獨行俠力圖振作，唐西奇、厄文合力拿下29分，但三節打完快艇仍以87比64領先，末節喬治的三分球讓快艇領先到本場比賽最高的29分，最後毫無懸念獲勝。
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