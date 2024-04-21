NBA／快艇獨行俠三部曲開打 名記曝雷納德恐缺席首戰

季後賽首輪系列賽今開打，今日4戰皆由高種子的主場球隊獲勝，明日同樣有4場比賽，其中最受到關注的是獨行俠和快艇近5年來第3次對決。這個對戰組合前兩次皆由快艇取得勝利，但本季在交易大限後戰績一飛衝天的獨行俠被看好有機會擊敗季末狀況不佳的快艇。而在開打之前，雷納德（Kawhi Leonard）是否能夠趕得上復出也成了外界關注焦點，據知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，雷納德有很高機率會缺席首場比賽。

「目前所有的跡象都指向雷納德將缺席G1，球隊目前仍將他列為出戰成疑的狀態。他已經缺席了3周，雖然他在最近幾天內在球隊的訓練中逐步增加訓練量，但至今還沒有參加過完整的對抗訓練。考慮到他右膝傷病史，看起來不像能在首戰出賽。」雷納德由於舊傷發炎，自美國時間3月31日以來就沒有參加比賽，錯過最後8場例行賽，他的右膝曾接受過前十字韌帶重建手術和修復半月板的手術。

Woj: "All indications right now are that Kawhi Leonard will be out for Game 1." pic.twitter.com/vrtoYuSIIr — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) 2024年4月21日

雷納德本季出賽68場，是個人近5季以來新高，場均能攻下23.7分，投籃命中率52.5%，三分球命中率41.7%，還能貢獻6.1籃板，他攻防兩端的輸出，是快艇想在季後賽有所突破所需要的。

相較於沃納羅斯基報導的不確定性，《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）則透露雷納德目前雖尚未參加隊內的5對5訓練，但傷勢復原情況十分良好，有望能在首戰回歸。快艇總教練泰隆魯在今日受訪時也提到，「我們計畫讓雷納德在首輪對獨行俠的比賽中回歸，我們還不知道他明天能不能打，但我們必須做好萬全準備。他昨天和今天都進行了投籃練習，但沒有做任何對抗訓練。」

顯見，雷納德能否健康出賽，成為左右這次系列賽孰勝孰敗的最重要變數。